https://news.day.az/world/1489579.html Эдинбург утопает в мусоре - ВИДЕО
Эдинбург утопает в мусоре - ВИДЕО
На улицах Эдинбурга скапливаются отходы из-за забастовки уборщиков мусора. Очисткой дорог и тротуаров занимаются уличные художники, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Туристы говорят, что шокированы беспорядком в шотландской столице.
Ожидается, что вслед за уборщиками мусора в Эдинбурге бастовать начнут работники нескольких других городов, включая Глазго. Они требуют повышения заработной платы.
Забастовка была объявлена 8 дней назад. Местные жители жалуются на нашествие крыс из-за гор пищевых отходов.
Городской совет Эдинбурга просит граждан не оставлять мусор на улицах, а забирать его с собой.
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