ООН согласовывает визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
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Международное агентство по атомной энергии согласовывает отправку миссии на Запорожскую АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси не исключает, что визит состоится уже в ближайшие дни, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Ситуация вокруг АЭС стала темой экстренного заседания Совбеза ООН.