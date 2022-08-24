https://news.day.az/world/1489581.html ООН согласовывает визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - ВИДЕО
ООН согласовывает визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - ВИДЕО
Международное агентство по атомной энергии согласовывает отправку миссии на Запорожскую АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси не исключает, что визит состоится уже в ближайшие дни, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Ситуация вокруг АЭС стала темой экстренного заседания Совбеза ООН.
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