Велосипедист умер через два дня после победы в чемпионате Шотландии

Шотландский велосипедист Раб Уорделл, чемпион Шотландии по маунтинбайку умер от остановки сердца через два дня после победы на первенстве страны, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Я до сих пор не понимаю, что произошло. У него остановилось сердце, когда мы лежали в постели. Я пыталась ему помочь, медики прибыли через несколько минут, но им не удалось его спасти", - написала его девушка Кэти Арчибальд, двукратная олимпийская чемпионка, в Twitter.

В Союзе велосипедистов Шотландии выразили соболезнования и поддержку его семье и друзьям.

"Сейчас у нас очень мало информации, но мы выражаем нашу любовь и поддержку его семье, друзьям и всем тем в велосипедном сообществе, кто знал его", - сказано в заявлении спортивного союза.

37-летний спортсмен стал профессионалом только в начале этого года.