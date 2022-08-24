Звезду диснеевского мультфильма "Покахонтас" арестовали за хулиганство

Американская актриса Ирен Бедард, получившая наибольшую известность благодаря озвучиванию знаменитой Покахонтас в диснеевском мультфильме, была арестована за дебош и хулиганство. Ранее артистку уже задерживали, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

55-летняя актриса Ирен Бедард была обнаружена спящей в кустах в американском штате Огайо 19 августа. По словам представителей правоохранительных органов, после того как Бедард проснулась, она начала плакать и кричать.

Как сообщает издание TMZ, женщина вела себя неадекватно. Так, спустя некоторое время актриса успокоилась и начала разговаривать с полицейскими, однако позже разозлилась на них и предприняла попытку скрыться, а также разбила уличную витрину. Сообщается, что знаменитость была задержана.

В участке актриса провела два дня, а 21 августа звезду анимационного проекта отпустили.

Бедард является представителем народа эскимосов. Озвучка дочери индейского вождя в мультфильме 1995 года стала одной из самых известных ее работ. По некоторым данным, внешность Покахонтас была основана на образе актрисы. Бедард также снялась во множестве фильмов, в основном играя персонажей индейского происхождения.