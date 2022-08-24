Камера запечатлела момент необычной кражи в Москве

Полицейские задержали 32-летнего горожанина, который совершил необычную кражу в московском метро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Все началось с того, что на станции "Воронцовская" Большой Кольцевой линии пассажир заметил телефон, лежавший на путях. Он слез с платформы и завладел чужим смартфоном, после чего скрылся.

При этом, в дежурную часть УВД на Московском метрополитене обратилась женщина, которая сообщила об утере гаджета. Стражи порядка оперативно вычислили похитителя и изъяли у него чужое имущество, которое в скором времени вернется к владелице.

В итоге рисковавший из-за чужого телефона москвич стал фигурантом уголовного дела по статье о краже и в настоящее время находится под подпиской о невыезде.