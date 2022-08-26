Жители Испании начали покупать меньше продуктов из-за инфляции в стране

В Испании местные жители из-за инфляции стали покупать меньше продуктов, а также выбирать товары собственных марок торговых сетей. Об этом сообщает газета Mundo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, половина расходов жителей на продукты уходит на локальные марки, которые ассоциируются с кризисом в стране. Только за июнь этот показатель вырос на 2,5%.

Кроме того, газета, ссылаясь на данные министерства сельского хозяйства Испании, пишет, что покупки продуктов в стране снизились на 8,1% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, спрос на картофель уменьшился на 13%, свежую рыбу - 17,8%, мясо - 13,2%, а на оливковое масло он снизился на 13,8%.