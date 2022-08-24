Во Франции задержали трех подозреваемых в ограблении квартиры Венсана Касселя

Французская полиция задержала трех человек, подозреваемых в ограблении парижской квартиры известного французского актера Венсана Касселя. Об этом сообщила в среду газета Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным следствия, кража со взломом произошла в ночь с воскресенья на понедельник. Около 04:00 (06:00 по бакинскому времени) в полицию поступило сообщение о предполагаемом ограблении в доме на улице Менильмонтан. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили трех человек, которые выносили электронику, и задержали их. Как уточняет издание, одному из подозреваемых 18 лет, двое других еще не достигли совершеннолетия.

Сам актер не пострадал, в момент совершения преступления его не было в дома. Злоумышленники, предположительно, проникли к нему через окно и, по данным полиции, тщательно обыскали всю квартиру. Оперативники связались с помощником Касселя, чтобы провести опись имущества.

Ранее 55-летний Кассель уже становился жертвой квартирных воров в 2009 году. Ограбление произошло в то время, когда он участвовал в Каннском кинофестивале. Тогда злоумышленники вынесли из квартиры драгоценности на €80 тыс., а также два компьютера и итальянский паспорт его тогдашней супруги Моники Белуччи.