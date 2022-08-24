Более 80 случаев заболевания "томатным гриппом" среди детей зафиксированы в Индии

По меньшей мере 82 случая заболевания так называемым томатным гриппом зафиксированы среди детей в четырех индийских штатах. Об этом сообщила в среду газета Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новая вирусная инфекция названа "томатным гриппом" или "томатной лихорадкой" из-за болезненных красных волдырей, которые появляются на теле заболевшего. Заболевание встречается среди детей до 10 лет. Первый случай был зарегистрирован в южном штате Керала, позднее выявлен у несовершеннолетних в Тамилнаде, Харьяне и Одише.

Индийские центральные власти направили предупреждение во все штаты и союзные территории страны в связи с появлением этого заболевания.