Британия задолжала Франции почти $10 млн за борьбу с нелегальной миграцией в Ла-Манше

Франция требует от Великобритании погасить долг в размере £8 млн ($9,4 млн), которые Лондон обещал выделить на патрулирование французского побережья Ла-Манша, откуда нелегальные мигранты на лодках стремятся попасть в Соединенное Королевство. Об этом сообщила газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно утверждению властей французского региона О-де-Франс, британцы должны были покрыть расходы за ведение воздушного наблюдения и привлечение резервистов национальной жандармерии. "Трудности осложняются тем, что британцы не компенсируют расходы, реализуемые для содействия в укреплении защиты границы, а также [обеспечения] безопасности мигрантов", - говорится в заявлении администрации О-де-Франс.

В свою очередь, депутаты парламента Соединенного Королевства от правящей Консервативной партии потребовали прекратить финансировать французскую сторону, поскольку, несмотря на выплату Лондоном £80 млн ($94 млн) на усиление патрулирования, уровень перехвата мигрантов в итоге не превысил 50% от всех попыток пересечь Ла-Манш. "Очевидно, что это пустая трата денег. Нам нужно прекратить выплачивать эти деньги и серьезно обсудить с французскими властями практические меры, чтобы остановить это, и нам нужно как можно скорее вернуть руандийскую программу (практика отправки нелегальных беженцев в Руанду - прим. ТАСС) в качестве сдерживающего фактора", - сказал член парламентского комитета по внутренним делам Тим Лоутон.

Ежедневно для борьбы с нелегальной миграцией на северном побережье Франции привлекаются около 800 патрулей, однако этих сил недостаточно для установления должного контроля над береговой линией протяженностью порядка 160 км, где действуют контрабандисты.