Байден позвонит Зеленскому

Президент США Джо Байден позвонит в четверг украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы рассказать ему о ходе оказания Вашингтоном военной помощи Киеву.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Завтра президент [США Джо Байден] позвонит президенту Зеленскому и сообщит ему последние данные относительно помощи Соединенных Штатов в сфере безопасности", - сказал он.