В России упал вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2 упал на территории Предгорного округа Ставрополья. По предварительной информации, пострадавших в происшествии нет, сообщили журналистам в среду в ГУ МЧС по региону, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Предгорном округе в 1,5 км от хутора Шести произошло крушение вертолета Ми-2. В результате произошло возгорание травы на площади 2 га. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Обнаружить пилота пока не удалось. Пожар на месте крушения локализовали, сообщили власти региона.