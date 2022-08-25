Анкара призвала обеспечить безопасность ЗАЭС

Турция приветствует предстоящее посещение Запорожской АЭС делегацией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала CNN International, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Мы рады узнать, что совсем скоро, на следующей неделе или через 10 дней, район АЭС посетит делегация МАГАТЭ", - сказал он.

По его словам, Анкара призывает международное сообщество поддержать данную инициативу, которая направлена на обеспечение безопасности на ЗАЭС и вокруг нее.

Калын высказался на тему задействования Турцией своей позиции посредника в отношении Запорожской АЭС.

Он напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднял вопрос о критической ситуации в Запорожской АЭС на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Турция направила аналогичные сигналы и России по различным каналам и уровням, добавил он.

Он подчеркнул, что Турция не хочет, чтобы ЗАЭС превратилась во второй Чернобыль.

Калын коснулся и шагов Анкары по дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Он напомнил, что в рамках этих усилий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел личную встречу и ряд телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, а также тесно контактирует с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наш президент, безусловно, находится в тесном контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы для начала добиться прекращения ведущихся боевых действий, найти способ вести серьезные переговоры, которые приведут если не к прямым всеобъемлющим мирным переговорам, то хотя бы к перемирию. Мы работаем над этим", - сказал он.