Президент Сербии Александар Вучич объявит имя нового премьера в течение 48 часов.

Об этом сербский президент заявил в среду по результатам заседания президиума правящей Сербской прогрессивной партии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно конституции, я озвучу свое предложение в течение 48 часов - в пятницу вечером или в субботу утром", - заявил Вучич, отметив, что президиум обсуждал две кандидатуры на пост премьер-министра - предыдущего премьера Аны Брнабич и градоначальника Нови-Сада Милоша Вучевича. По словам президента, президиум партии отказался выбирать кандидатуру нового премьера голосованием, предложив выбрать нового главу правительства президенту, как это предписано конституцией.

"Тем не менее оба - и Ана Брнабич, и Милош Вучевич - в любом случае будут в составе нового правительства", - подчеркнул президент.