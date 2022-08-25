В ЕС призвали стороны конфликта в Ираке к политическому диалогу

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) выразил обеспокоенность Евросоюза тем, что непрекращающиеся протесты в Багдаде препятствуют работе важнейших государственных учреждений Ирака, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Хотя право на мирные протесты имеет важное значение для демократии, все законы и государственные институты должны работать на благо иракского народа. Европейский союз подчеркивает, что судебные учреждения должны иметь возможность выполнять свои функции без внешнего давления", - говорится в коммюнике, опубликованном в среду в Брюсселе.

В документе отмечается, что ЕС "приветствует недавние шаги, предпринятые для деэскалации ситуации, и настоятельно призывает все стороны урегулировать любые разногласия посредством политического диалога и в конституционных рамках".

"Ираку необходимо конституционно уполномоченное правительство, чтобы противостоять многочисленным вызовам, с которыми он сталкивается", - заявил представитель ЕВС.

По его словам, это также необходимо для сотрудничества страны с международным сообществом.

В Ираке продолжаются акции протеста. Протестующие выступают против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная платформа".