https://news.day.az/world/1489706.html Число случаев COVID-19 в мире превысило 600 млн
Число случаев COVID-19 в мире превысило 600 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 602 906 058, свидетельствуют данные портала Worldometer, передает Day.Az.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 477 778 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Франция, Бразилия, Германия, Великобритания, Южная Корея и Италия.
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