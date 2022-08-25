Число случаев COVID-19 в мире превысило 600 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 602 906 058, свидетельствуют данные портала Worldometer, передает Day.Az.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 477 778 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Франция, Бразилия, Германия, Великобритания, Южная Корея и Италия.