В Колумбии правительственный кортеж попал под обстрел

Около колумбийского города Сан-Пабло неизвестные открыли огонь по правительственному кортежу, который направлялся в регион для подготовки к визиту нового президента Колумбии Густаво Петро в муниципалитет Эль-Тарра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. По информации агентства, инцидент произошел при проезде чиновников через незаконный блокпост.

"Кортеж проигнорировал знак "стоп", из-за чего его обстреляли <...> Власти, национальное подразделение по обеспечению охраны и министерство обороны занимаются ситуацией", - заявили в пресс-службе администрации президента Колумбии.

Как отмечается, в результате инцидента водитель одного из автомобилей правительственного кортежа был захвачен неизвестными, но затем отпущен. При этом, по данным агентства, атаку могли совершить члены незаконного вооруженного формирования.