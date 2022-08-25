В Германии запустили первые в мире пассажирские поезда на водородном топливе

Первые в мире пассажирские поезда на водородном топливе компании Alstom запущены в среду в Германии. Об этом сообщила радиостанция NDR со ссылкой на представителя транспортной компании Нижней Саксонии Кармен Швабль, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, первоначально пять региональных поездов на водородном топливе будут курсировать по 126-километровому маршруту между городами Куксхафен, Бремерхафен, Бремерверде и Букстехуде в Нижней Саксонии. Таким образом, по ее словам, регион пишет "железнодорожную историю".

Региональные поезда, работающие на водороде, как указывает радиостанция, заменят 15 дизельных поездов и не будут выбрасывать вредных веществ. В долгосрочной перспективе они могли бы курсировать и по другим маршрутам. Транспортная компания Нижней Саксонии в настоящее время изучает возможность их использования между Ольденбургом, Оснабрюком и Бременом.

Большое преимущество технологии заключается в том, что поезда могут курсировать и по неэлектрифицированным маршрутам. В Нижней Саксонии это затрагивает не только район Везер-Эмс, но также Гарц и Хайде. Вместе с тем уточняется, что транспортная компания германского региона закупила в общей сложности 14 поездов, работающих на водородном топливе, на общую сумму в €93 млн. При этом подчеркивается, что оставшиеся девять поездов будут поставлены на рельсы к концу года.

Производитель Alstom назвал различные причины задержки. С одной стороны, у канадского поставщика были проблемы с доставкой важных деталей. С другой стороны, на заводе в Зальцгиттере наблюдалась нехватка персонала из-за пандемии. С сентября 2018 года по февраль 2020 года два новых поезда с пассажирами уже проходили испытания по маршруту.

Alstom является мировым лидером в области машиностроения. Концерн, в частности, специализируется на производстве тепловозов и электровозов. В сферу его деятельности входят также силовая электроника, сигнальные системы, площадки для производства подвижного состава и комплектующих.