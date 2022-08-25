Тайвань в 2023 году создаст систему защиты от китайских беспилотников

В 2023 году Тайвань начнет развертывание на прибрежных островах систем защиты от беспилотников. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первые элементы системы будут развернуты на островах Цзиньмэнь, контролируемых Тайванем, расположенных напротив китайских городов Сямэнь и Цюаньчжоу.

"Офицеры и военнослужащие всех уровней продолжат проявлять бдительность в соответствии с принципом "не эскалации конфликтов и не разжигания споров", - добавили в ведомстве.

Издание отмечает, что поводом для этого решения стал инцидент с китайским беспилотником, который завис над одним из тайваньских блокпостов. Военным пришлось отгонять его, бросая камни, чтобы не вызвать обвинение в применении оружия. Видео с реакцией тайваньских военных стало вирусным в китайских соцсетях.

Командование обороны группы контролируемых Тайванем островов Цзиньмэнь, расположенных напротив китайских городов Сямэнь и Цюаньчжоу, сообщило, что инцидент произошел 16 августа на острове Эрдан.