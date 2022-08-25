Пакистан потребовал совместного с Индией расследования случайного пуска ракеты «БраМос»

Пакистан счел недостаточными мерами увольнение трех индийских офицеров, по вине которых в марте 2022 года сверхзвуковая российско-индийская ракета "БраМос" (BrahMos) была случайно запущена по его территории. Об этом сообщает DNA India, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Пакистан заявил, что серьезные недостатки в обращении со стратегическим оружием, которые носят системный характер, нельзя списывать на персональные ошибки.

"Как и ожидалось, меры, принятые Индией после инцидента, и последующие выводы и наказания, вынесенные так называемым внутренним судом, совершенно неудовлетворительны, недостаточны и неадекватны", - цитирует издание заявление Пакистана.

"Пакистан категорически отвергает предполагаемое завершение расследования Индией крайне безответственного инцидента и вновь заявляет о своем требовании о совместном расследовании", - говорится в сообщении.

Сверхзвуковая крылатая ракета "БраМос" без боеголовки была запущена 9 марта и приземлилась в месте под названием Миан Чанну в Пакистане. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх выразил сожаление по поводу инцидента и сказал, что ракета была случайно выпущена во время планового технического обслуживания и осмотра.