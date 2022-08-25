В Гонконге закрылись офисы и фондовая биржа

Офисы, банки, школы и фондовая биржа закрыты в четверг утром в Гонконге из-за тропического шторма "Маон", бушующего в регионе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила местная метеорологическая обсерватория, в настоящее время сохраняется восьмой уровень штормового предупреждения по 10-балльной шкале, однако в течение нескольких часов он может быть понижен до третьего. Ожидается, что работа транспорта, финансовых и правительственных учреждений нормализуется к полудню.

По данным синоптиков, эпицентр циклона в настоящее время находится в Южно-Китайском море на расстоянии 280 км к юго-западу от этого специального административного района КНР. Атмосферная воронка смещается в сторону западной части южнокитайской провинции Гуандун, Гуанси-Чжуанского автономного района и северной части Вьетнама.

"Маон" сопровождается ливнями и шквалистым ветром с порывами до 35 м/с. Он вызвал в регионе сильные грозы и привел к опасному для судоходства волнению на море.