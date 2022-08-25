В Японии могут потратить $1,8 млн на государственные похороны Абэ

Японское правительство рассчитывает потратить на организацию государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения в июле, примерно 250 млн иен (около $1,8 млн), передает Kyodo. По данным агентства, все расходы на проведение мероприятия будут оплачены из резервного фонда государственного бюджета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"250 млн иен не включают расходы на охрану места проведения со стороны полиции. Правительство также корректирует количество участников и, как ожидается, вскоре составит список гостей церемонии", - говорится в сообщении.

Как отмечает Kyodo, окончательное решение по финансированию мероприятия будет принято правительством 26 августа. При этом агентство подчеркивает, что на данный момент власти Японии планируют позвать на церемонию максимум 6400 гостей.