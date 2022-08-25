Восемь пожарных машин сгорели в Рязанской области

В Рязанской области продолжают свирепствовать лесные пожары. Ситуация в регионе остаётся крайне тяжёлой. Уже горят почти 200 гектаров земли, а всего огонь прошёл уже почти 12 тысяч, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Тушению мешает сильный ветер, который только раздувает пламя. При этом пожарные нередко оказываются в огненном кольце и вынуждены бросать технику, чтобы спастись.

Как стало известно, спасатели уже потеряли 8 спецмашин - технику буквально поглотила огненная стена. В результате часть автомобилей полностью сгорела, некоторые получили повреждения и вышли из строя. Сами пожарные не пострадали.