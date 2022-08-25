В Италии власти наняли экстрасенса для поиска воды в засуху

Аномальная жара и засуха повергли европейцев в отчаяние. На севере Италии власти даже решили нанять экстрасенса, чтобы тот помог найти воду, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Такие услуги стоят 300 евро, и мэр города Баярдо даже согласился оплатить их из своего кармана. Он пояснил, что положение критично - за последние месяцы высохли два из пяти источников воды. Глава поселения сравнил ситуацию со смертельной болезнью, когда человек готов пойти на всё, даже довериться ненаучным методам.

А сам ясновидец уже заявил, что обнаружил в городе несколько источников воды. Оказался ли он прав, пока неизвестно. Власти собираются бурить скважины в указанных местах.