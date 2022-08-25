Девушка утонула в бассейне, пока вела трансляцию в соцсетях

В Канаде 24-летняя местная жительница утонула в бассейне придорожного отеля, когда вела трансляцию в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в провинции Онтарио. Девушка плавала и параллельно общалась с подписчиками в онлайн-трансляции. При этом сперва она находилась в мелкой части бассейна. После этого канадка положила телефон на бортик и отплыла на глубину.

В итоге зрители стрима стали свидетелями трагедии - они услышали крики о помощи, которые вскоре затихли. Спустя некоторое время тело девушки нашли постояльцы отеля.