https://news.day.az/world/1489758.html Фанаты Илона Маска скупили акции Tesla на миллиарды долларов
Фанаты Илона Маска скупили акции Tesla на миллиарды долларов
Фанаты основателя Tesla Илона Маска скупили акций компании на 15 миллиардов долларов. Как сообщает Bloomberg, частные инвесторы смогли увеличить свои активы производителя электромобилей более, чем в десять раз, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Это делает их ключевыми акционерами одной из крупнейших компаний в мире по рыночной стоимости. В то же время у подобного есть подоплека. По мере увеличения разрыва в уровне благосостояния в Южной Корее многие из этих инвесторов видят в рискованных ставках на акции и криптовалюты свой единственный реальный путь к финансовой независимости.
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