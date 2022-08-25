В Австралии полицейские арестовали 100-летнюю женщину, чтобы исполнить ее желание

Полицейские в Австралии арестовали 100-летнюю женщину, чтобы исполнить ее желание, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Джин Бикентон, отметившая 100-летие на прошлой неделе, рассказала, что никогда не нарушала закон, но всегда мечтала побыть в роли арестованной. В день рождения сотрудники дома престарелых организовали для нее сюрприз и вызвали полицейских. Приехавшие офицеры поздравили австралийку с юбилеем, надев на нее наручники.

"Я была удивлена, что полицейские обращались со мной довольно мягко", - рассказала Джин.

В полиции прокомментировали, что как только узнали о желании Бикентон, захотели его исполнить. Стражи порядка рады, что им это удалось и надеются, что именинница была счастлива в свой день рождения.