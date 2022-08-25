Итальянец одновременно заразился тремя вирусами

После пятидневной поездки в Испанию 36-летний итальянец получил положительные результаты тестов на ВИЧ, COVID-19 и оспу обезьян. Это первый подобный случай, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Симптомы болезней проявились на девятый день. Итальянец чувствовал себя утомленным, его лихорадило, болели горло и голова, а на левой руке появилась сыпь.

Мужчина обратился в больницу. Там ему диагностировали коронавирусную инфекцию и оспу обезьян. Позитивным оказался также результат теста на ВИЧ - еще в 2021 году он был негативным.

Кроме того, итальянец страдает от биполярного расстройства и пару лет назад болел сифилисом.

Мужчину выписали из больницы через неделю после госпитализации - он вылечился от COVID-19 и оспы обезьян за неделю.

"Этот случай показывает, как симптомы оспы обезьян и COVID-19 могут пересекаться, и подтверждает, что в случае коинфекции сбор анамнеза и понимание сексуальных привычек имеет решающее значение для постановки правильного диагноза", - заключили медики.