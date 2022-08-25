Экспорт нефти и нефтепродуктов из США стал рекордным с 1991 года

Соединенные Штаты Америки отправили на продажу свыше 11 млн баррелей нефти и продуктов нефтепереработки в сутки за расчетную неделю, которая завершилась в среду, 24 августа. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минэнерго США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что показатель стал рекордным за всю историю наблюдений, то есть с февраля 1991 года.

Объем продаж дизельного топлива за границу вырос на 20%, а экспорт сырья превысил 4 млн баррелей в сутки по итогам второй недели подряд, что случилось впервые с 2015 года.

Bloomberg пишет, что Вашингтон наращивает продажи энергетических ресурсов на фоне кризиса, который вызван сокращением продаж российских нефти и газа. Главным направлением американского экспорта энергоносителей является Европа.