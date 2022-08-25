Массовая драка в гостинице в России

Три человека пострадали в массовой драке в гостинице в поселке Лермонтово в Туапсинском районе Краснодарского края, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Очевидцы поделились в Сети кадрами с места событий.

Конфликт возник на бытовой почве. На место ЧП были вызваны правоохранители, которые быстро пресекли драку.

"С места происшествия были госпитализированы трое мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести", - уточнили в ведомстве.

При осмотре участников драки правоохранители изъяли три травматических пистолета, нож и охолощенный автомат Калашникова.

"Установлены все участники конфликта, 6 человек доставлены в ОМВД по Туапсинскому району", - уточнили в ведомстве.