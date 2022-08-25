https://news.day.az/world/1489786.html Стрельба в Москве, есть пострадавшие - ВИДЕО
Стрельба в Москве, есть пострадавшие - ВИДЕО
Семь человек пострадали в конфликте со стрельбой на 2-й Магистральной улице в Москве, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Пострадавшие были госпитализированы.
"Для разбирательства в территориальный отдел полиции в настоящее время доставлены участники конфликта", - уточнили в ведомстве.
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