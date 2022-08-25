Стрельба в Москве, есть пострадавшие

Семь человек пострадали в конфликте со стрельбой на 2-й Магистральной улице в Москве, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пострадавшие были госпитализированы.

"Для разбирательства в территориальный отдел полиции в настоящее время доставлены участники конфликта", - уточнили в ведомстве.