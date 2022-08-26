В Швейцарии решили ограничить использование газа зимой

Швейцарские власти допустили возможность введения ограничений на использование газа для отдыха, занятий спортом и оздоровления грядущей зимой, если возникнет нехватка голубого топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает местное издание Basler Zeitung, ссылаясь на заявление Федерального совета страны.

"Использование газа в спортивных, развлекательных или оздоровительных целях, а также, например, использование газовых обогревателей на террасах может быть запрещено", - приводит издание слова заявления правительства.

Власти считают, что к таким мерам необходимо привлечь домашние хозяйства страны, поскольку те потребляют 40% природного газа. По мнению правительства Швейцарии, экономия газа зависит от температуры в помещении.

"Если вышеупомянутые меры окажутся недостаточными, то потребление установок, работающих на топливе, может быть сокращено путем введения квот. Эта мера коснется всех потребителей за пределами защищенных потребителей (домохозяйств и основных социальных служб, таких как больницы или службы экстренной помощи)", - отметили в Федеральном совете.

Сообщается, что Швейцария впервые решила сократить потребление энергии на 15%. Риск дефицита электроэнергии и газа считается экспертами одним из самых высоких в Швейцарии.