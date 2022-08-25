https://news.day.az/world/1489805.html Крупное ДТП с автобусом в Турции, десятки пострадавших - ВИДЕО
Крупное ДТП с автобусом в Турции, десятки пострадавших - ВИДЕО
Двадцать пять человек пострадали в ДТП с автобусом в турецком городе Сакарье, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. В Сети появились кадры с места событий.
"В результате столкновения междугороднего автобуса с грузовиком на трассе D-650 в районе Арифие Сакарьи пострадали 25 человек", - отмечает газета.
На месте ЧП работают медики, правоохранители и пожарные. Пострадавшие госпитализированы.
"Состояние пострадавших удовлетворительное, полиция начала расследование происшествия", - уточнили в издании.
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