Крупное ДТП с автобусом в Турции, десятки пострадавших

Двадцать пять человек пострадали в ДТП с автобусом в турецком городе Сакарье, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. В Сети появились кадры с места событий.

"В результате столкновения междугороднего автобуса с грузовиком на трассе D-650 в районе Арифие Сакарьи пострадали 25 человек", - отмечает газета.

На месте ЧП работают медики, правоохранители и пожарные. Пострадавшие госпитализированы.

"Состояние пострадавших удовлетворительное, полиция начала расследование происшествия", - уточнили в издании.