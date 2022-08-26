Вдова Коби Брайанта получит $16 млн

Вдова американского баскетболиста Коби Брайанта получит $16 млн. Звезда НБА и его 13-летняя дочь погибли в результате крушения вертолета в 2020-м году, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Теперь суд постановил выплатить Ванессе Брайант компенсацию, так как было доказано, что спасатели, прибывшие на место трагедии, сделали фотографии останков погибших, но не для расследования происшествия, а чтобы показать друзьям.