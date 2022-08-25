Германия ужесточит "ковидные" правила

Власти Германии вновь ужесточают "ковидные" правила: с 1 октября по всей стране пассажиры самолётов и поездов дальнего следования будут обязаны носить маски повышенной степени защиты. А в медицинских учреждениях будут обязательны не только маски, но и справка о вакцинации, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В федеральном минздраве отметили, что земельные правительства могут по своему усмотрению, в зависимости от ситуации на местах, вводить дополнительные требования - например, маски в муниципальном транспорте и в ресторанах, возвращение социального дистанцирования на массовых мероприятиях.

Немецкий минздрав сообщил, что лето страна пережила, с эпидемической точки зрения, сравнительно успешно. Однако несколько недель назад был отмечен новый рост смертности от ковида, в основном, среди пожилых людей.

В Берлине подчёркивают, что не идёт речи о новых карантинах или, например, об отмене занятий в школах.

В то же время требование о масках в самолётах привело к резкой критике правительственной коалиции: в соцсетях распространяются фотографии с борта правительственного рейса в Канаду, и оказалось, что сами чиновники летали без масок.

В Берлине заявили, что это был рейс военно-воздушных сил, а там предпочитают требовать справку, а не маски.