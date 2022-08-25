Назван срок окончания засухи в Европе

Ряд регионов ЕС еще три месяца будет переживать небывалую засуху, сообщает Associated Press со ссылкой на доклад Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Засуха и высокие температуры воздуха ожидаются в западном Средиземноморье вплоть до ноября 2022 года", - говорится в докладе.

Отмечается, что в особенности это затронет Португалию и Испанию.

На данный момент почти в половине стран ЕС действует предупреждение о засухе. Кроме того, ухудшение ситуации наблюдается в Бельгии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Люксембурге и других.