Биржевые цены на газ в Европе превысили $3 200

Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила $3 200 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 8%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3 238,5 за 1 тыс. куб. м, или 312,61 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Рост происходит на фоне увеличения стоимости азиатских фьючерсов на поставку сжиженного природного газа из-за обострения конкуренции на рынке среди развитых стран, в том числе Японии и Южной Кореи, наращивающих запасы перед зимой. Также продолжают оказывать влияние на цену и ожидания приостановки поставок по "Северному потоку" на трое суток с 31 августа из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

7 марта 2022 года биржевая цена газа впервые в истории достигала отметки почти в $3 900 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных $4 тыс. за 1 тыс. куб. м.