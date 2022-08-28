Британия потратит $118 млрд на замораживание цен на газ

Замораживание цен на газ и электроэнергию в течение следующих двух зим может стоить британскому правительству более 100 млрд фунтов стерлингов ($118 млрд). Это больше, чем оно потратило на выплату зарплат миллионам людей во время пандемии, пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Миллионы людей в Соединенном Королевстве готовятся к колоссальному увеличению своих счетов за электроэнергию в течение следующих нескольких месяцев, что является дополнением к году, уже отмеченному рекордным ростом цен. Цены на энергоносители в Великобритании сейчас выше, чем в сопоставимых экономиках, таких как Франция и Италия. И британцы пострадали от гораздо большего повышения цен, чем в большинстве европейских стран, включая Германию, где война в Украине перевернула с ног на голову десятилетнюю энергетическую политику", - отмечает агентство.

Управление национальной статистики сообщило на этой неделе, что цены на природный газ в Великобритании выросли почти на 96% за год до июля, в то время как цены на электроэнергию выросли на 54%.