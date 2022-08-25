Легенда НБА Шакил О′Нил заявил, что Земля

Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О′Нил в подкасте на YouTube-канале The Kyle & Jackie O выразил мнение, что Земля не имеет форму шара, а является плоской, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это теория. Это всего лишь теория, нас многому учат. Это всего лишь теория. Сегодня я летел 20 часов на самолете из США в Австралию. Я не перевернулся и не летел вниз головой. Говорят, что Земля вращается. Я живу на озере уже 30 лет и ни разу не видел, чтобы озеро двигалось влево или вправо", - заявил О′Нил.

Также он ответил на реплику ведущего о том, что в Австралию можно добраться с разных концов побережья США. "Все равно это прямая линия", - добавил О′Нил.

Шакил О′Нил, помимо четырех главных трофеев НБА имеет на своем счету олимпийское золото игр 1996 года в составе сборной США. В том же году он был внесен в список 50 лучших игроков в истории НБА.

По окончании спортивной карьеры он стал работать телеведущим и комментатором на спортивном телеканале TNT.