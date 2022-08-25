https://news.day.az/world/1489866.html Миссия МАГАТЭ вскоре посетит Запорожскую АЭС - ВИДЕО
Миссия МАГАТЭ вскоре посетит Запорожскую АЭС - ВИДЕО
Представители Международного агентства по атомной энергии посетят Запорожскую АЭС в течение следующих нескольких дней.
Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после завершения в Стамбуле технических консультаций с сотрудниками российского государственного агентства "Ростатом", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Накануне Гросси заявил, что он лично возглавит миссию.
Подробности "важных технических консультаций" не приводятся.
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