Миссия МАГАТЭ вскоре посетит Запорожскую АЭС
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Представители Международного агентства по атомной энергии посетят Запорожскую АЭС в течение следующих нескольких дней.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после завершения в Стамбуле технических консультаций с сотрудниками российского государственного агентства "Ростатом", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Накануне Гросси заявил, что он лично возглавит миссию.

Подробности "важных технических консультаций" не приводятся.