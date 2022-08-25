Ибрагим Татлысес попал в ДТП
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Известный турецкий певец Ибрагим Татлысес попал в ДТП в Бодруме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, микроавтобус, в котором находились Татлысес и его дочь, столкнулся с грузовиком.

После столкновения автомобили вылетели на обочину дороги.

Татлысес и его дочь госпитализированы, их жизни вне опасности.