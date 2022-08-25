https://news.day.az/world/1489868.html Ибрагим Татлысес попал в ДТП - ФОТО
Ибрагим Татлысес попал в ДТП - ФОТО
Известный турецкий певец Ибрагим Татлысес попал в ДТП в Бодруме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, микроавтобус, в котором находились Татлысес и его дочь, столкнулся с грузовиком.
После столкновения автомобили вылетели на обочину дороги.
Татлысес и его дочь госпитализированы, их жизни вне опасности.
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