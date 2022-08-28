Во Франции ожидают сильный рост цен на свинину

Из-за экономического кризиса в ближайший месяц во Франции сильно вырастут цены на свинину, передает телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что мясо свиней до сих пор оставалось наименее затронутым инфляцией. В последнее время в республике поднималась цена только на мясо птицы и коров.

BFM со ссылкой на данные Национального института статистики (Insee) сообщает, что мясо птицы за год подорожало на 14,6%, цена баранины увеличилась на 10,5%, говядины и телятины - на 10,2%. В то же время мясо свиней пока выросло в цене всего на 7,3%.

На сколько именно еще увеличится стоимость этого продукта, не уточняется. По данным СМИ, до 30% свиноферм в стране рискуют закрыться.