В Таиланде подорожает лапша быстрого приготовления

В Таиланде вырастет цена на лапшу быстрого приготовления, которая не менялась в течение последних 14 лет. Об этом сообщает издание The Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Цена лапши, произведенной в стране долгое время составляла 6 батов. Однако изготовители обратились к правительству страны с призывом поднять фиксированную цену до 8 батов, поскольку из-за общемирового экономического кризиса расходы на производство растут.

Тем не менее, цена вырастет всего на 1 бат и с 25 августа будет составлять 7 батов.

Это решение было принято после того, как к правительству обратились с петицией пять крупнейших производителей растворимой лапши в Таиланде - Wai Wai, Mama, Yam Yam, Sue Sat и Nissin, которые пожаловались на рост стоимости производства.

В частности, цена на пшеничную муку выросла на 20-30%. При этом тайским производителям стало невыгодно зарабатывать на экспорте из-за роста цен на топливо.

Отмечается, что в последний раз цена на лапшу поднималась в 2008 году.