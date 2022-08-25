Джо Байден спишет студенческие кредиты на миллионы долларов

Джо Байден списывает долги: президент США анонсировал введение льгот, которые позволят миллионам американцев погасить кредит на учебу. По данным Белого дома, 45% всех заемщиков - а это примерно 20 миллионов человек - больше не будут должны государству ни цента, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Во время моей президентской кампании я пообещал списать студенческую задолженность, и сегодня я сдерживаю это обещание. Используя власть, которой Конгресс наделил Министерство образования, мы простим 10 тысяч долларов из невыплаченных федеральных займов", - заявил президент США Джо Байден.

Возможность списать 10 тысяч долга по кредиту, выданному на учебу, появится у американцев, которые зарабатывают меньше 125 тысяч долларов в год. А у самых бедных спишут двадцать.

"С политической точки зрения это была серьезная проблема для президента Байдена. Республиканцы выступают против любой формы отмены студенческого долга. Они говорят, что это нечестно. Слева же есть множество мнений. Самые радикальные - группы, которые считают, что президент Байден должен списать как минимум по 50 тысяч долларов", - говорит журналист Associated Press Коллин Бинкли.

На данный момент около 45 миллионов американцев имеют невыплаченные кредиты на учебу на общую сумму в более чем полтора триллиона долларов. Это больше, чем размер долга всех жителей США по кредитным картам, автокредитам и, в принципе, всем видам кредитов кроме ипотеки.