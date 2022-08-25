Власти Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки

Министерство здравоохранения бразильского штата Минас-Жерайс заявило, что власти страны выявили первый случай оспы обезьян у собаки, питомец живет вместе с заболевшим хозяином, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что симптомы оспы проявились у хозяина животного 3 августа, у собаки - 13 августа. На ее теле появились пустулы и корки. Обследовавший животное ветеринар решил сделать анализ на оспу.

Бразильское ведомство утверждает, что хозяин и собака находятся дома на изоляции, человек чувствует себя хорошо, животное тоже не подает признаков нездоровья.