Полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем в Мордовии

Нетрезвый автолюбитель создал несколько аварийных ситуаций и пытался скрыться от полицейских в Мордовии. Чтобы задержать злостного нарушителя, силовикам пришлось прострелить ему колесо, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, события развивались вблизи Саранска. Пьяный житель Зубово-Полянского района за рулем ВАЗа развил большую скорость и проигнорировал требования сотрудников ДПС об остановке. Инспекторы ринулись в погоню, подключив дополнительные экипажи.

В итоге стражам порядка пришлось открыть стрельбу: после выстрела в воздух полицейский несколько раз пальнул по колесам преследуемой машины. Лихач был вынужден остановиться, его задержали.

Медики выявили наличие в организме гонщика алкоголя. В этом году он уже попадал в поле зрения правоохранителей за повторное управление автомобилем в пьяном виде.

Теперь полицейские составили на мужчину 13 административных протоколов, а также возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость". Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.