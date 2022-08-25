Трансляции с 80 тысяч камер по всему миру оказались в свободном доступе

Более 80 тыс. камер от компании Hikvision содержат критическую уязвимость, которую легко использовать для получения свободного доступа к видеотрансляции. О бреши сообщили исследователи безопасности ИБ-компании Cyfirma, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает SecurityLab, речь идет об отправке специальных запросов на уязвимый веб-сервер. По данным специалистов, под угрозой камеры, которые используют более двух тыс. организации в 100 странах мира.

В Cyfirma отметили, что на русскоязычных хакерских форумах продают доступ к сети уязвимых камер. Их также можно использовать для организации ботнета. Эксперты также допустили, что брешью могут воспользоваться правительственные хакеры в целях кибервойны.

Клиентам Hikvision порекомендовали установить последнее доступное обновление прошивки, сменить пароль и изолировать сеть камер от критически важной инфраструктуры.