В КНДР выявили новые случаи лихорадки после «победы» над COVID-19

Южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на местные СМИ утверждает, что в КНДР зафиксировали четыре новых случая лихорадки после того, как лидер страны Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Северная Корея сообщила о четырех новых случаях лихорадки в северо-восточной провинции Рьянган... Всего через две недели после того, как страна заявила о победе над кризисом, вызванным коронавирусом", - говорится в публикации.

Агентство отмечает, что органы здравоохранения немедленно оцепили этот район, а также срочно мобилизовали противоэпидемические бригады.