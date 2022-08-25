https://news.day.az/world/1489895.html В КНДР выявили новые случаи лихорадки после «победы» над COVID-19
В КНДР выявили новые случаи лихорадки после «победы» над COVID-19
Южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на местные СМИ утверждает, что в КНДР зафиксировали четыре новых случая лихорадки после того, как лидер страны Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Северная Корея сообщила о четырех новых случаях лихорадки в северо-восточной провинции Рьянган... Всего через две недели после того, как страна заявила о победе над кризисом, вызванным коронавирусом", - говорится в публикации.
Агентство отмечает, что органы здравоохранения немедленно оцепили этот район, а также срочно мобилизовали противоэпидемические бригады.
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