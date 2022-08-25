В Чехии отметили продолжающееся снижение цен на бензин

Бензин в Чехии уже четвертый месяц подряд продолжает дешеветь, ныне он продается в среднем за 40,32 кроны (около 1,68 доллара) за один литр, но цены на дизельное топливо опять начали расти, сейчас оно стоит в среднем 42,86 кроны (около 1,78 доллара) за один литр. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщила в четверг компания CCS, которая с 2005 года регистрирует цены автомобильного топлива.

"После резкого подъема цен на автомобильное топливо после 24 февраля, когда они почти достигли отметки в 50 крон (около 2,08 доллара), идет постепенный процесс снижения цен на бензин, при этом снижение цен на дизтопливо носит более медленный и менее равномерный характер. По сравнению с августом 2021 года бензин сейчас продается дороже на 6,53 кроны (около 0,27 доллара) за один литр, а дизтопливо - на 11,26 кроны (около 0,47 доллара) за один литр", - сообщила фирма CCS.

Самые низкие цены на автомобильное топливо зафиксированы в Злинском крае (на востоке страны), где один литр бензина стоит 39,67 кроны (около 1,65 доллара), а один литр дизтоплива - 42,41 кроны (около 1,76 доллара). Самые высокие цены на автотопливо сохраняются в Праге, оно предлагается здесь примерно на 1,5 кроны (около 0,06 доллара) за один литр дороже, чем в среднем по стране.