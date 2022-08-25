Shell компенсирует британцам повышенную плату за энергию

Нефтегазовая компания Shell выплатит компенсацию в размере около 537 тысяч фунтов стерлингов за взимание с потребителей повышенной платы за энергию. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте британского энергорегулятора Ofgem.

"Shell Energy Retail Limited вернет и компенсирует (средства) 11 275 потребителям, оплачивающим счета предварительно, за взимание повышенной платы в тарифах по умолчанию", - сказано в документе.

Всего компания компенсирует клиентам 106 тысяч фунтов стерлингов. Выплаты поступят на счета потребителей автоматически, говорится в пресс-релизе.

Помимо этого клиенты также получат добровольную компенсацию от Shell, общий размер которой составит примерно 31 тысячу фунтов, сообщил Ofgem.

Еще 400 тысяч фунтов стерлингов будут переведены в фонд энергорегулятора по возмещению ущерба потребителям, сказано на сайте.

Таким образом, сумма всех выплат со стороны Shell составит почти 537 тысяч фунтов стерлингов, говорится в документе.

В среднем каждый из пострадавших потребителей получит 9,4 фунта стерлингов.

В марте 2022 года компания Shell обнаружила, что из-за технических ошибок в настройках тарифов по умолчанию с потребителей, оплачивающих свои счета предварительно, взималась большая плата, чем следует, в период с января 2019 по сентябрь 2022, отмечает Ofgem.

Учитывая, что Shell сама доложила об ошибках в системе и предприняла шаги к их устранению и компенсации потребителей, энергорегулятор принял решение не вводить меры принудительного характера в отношении компании. В противном случае компенсация была бы значительно выше, говорится в документе.

Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находится в Гааге, Нидерланды.