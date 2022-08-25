Хулиганы примотали ребенка к столбу пищевой пленкой в России

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении четырех подростков, которые 18 августа примотали 13-летнего мальчика к столбу пищевой пленкой на территории школы в Абакане, издевались над жертвой, а видео с содеянным выложили в интернет, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как хулиганы избивают пострадавшего палкой. Мальчик пытался выбраться из плена, разорвав полиэтиленовую пленку ключами, но был за это избит, а ключи у него отобрали.

Как сообщили в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, фигурантами дела проходят подростки 13, 15, 16 и 17 лет. В их отношении завели уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, совершенное в отношении несовершеннолетнего).